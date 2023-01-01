WebCatalog
Sky Store

Sky Store

skystore.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sky Store çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Sky Store, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde izlemek üzere en yeni filmleri satın almanın veya kiralamanın kolay yoludur. Artık sonsuza kadar saklayabileceğiniz TV ve film kutusu setleri satın alabilirsiniz.

Web Sitesi: skystore.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sky Store ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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