WebCatalog
Mastodeck

Mastodeck

mastodeck.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mastodeck çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

En talepkar kullanıcılar için en gelişmiş Mastodon istemcisi. İstediğiniz gibi gerçek zamanlı, özelleştirilebilir bir Mastodon deneyimi yaratın.

Web Sitesi: mastodeck.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mastodeck ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Tavus

Tavus

tavus.io

Pinafore

Pinafore

pinafore.social

NeverBounce

NeverBounce

neverbounce.com

StrawPoll

StrawPoll

strawpoll.com

Figr

Figr

figr.app

Nuvi Enterprise

Nuvi Enterprise

nuvi.com

Statuspage

Statuspage


Inworld

Inworld

inworld.ai

Opiniion

Opiniion

opiniion.com

KwesForms

KwesForms

kwesforms.com

CourtFact

CourtFact

courtfact.com

Etherpad

Etherpad

etherpad.org

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası