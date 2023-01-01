Ücretsiz olarak anında, gerçek zamanlı anketler ve anketler oluşturmayı kolaylaştırıyoruz. StrawPoll, ücretsiz, anında, gerçek zamanlı anketler oluşturmanın en basit yoludur.

Web Sitesi: strawpoll.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, StrawPoll ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.