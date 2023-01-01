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GruupMeet

GruupMeet

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Web Sitesi: gruupmeet.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde GruupMeet çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Gerçek Zamanlı Veriler ve Analizler. Üstün Arıza Bakımı. Etkinlik İletişim Platformu. Ulaşım, Turlar, Etkinlikler ve Akşam Yemeği için Kayıt.

Kategoriler:

Education
Diğer Etkinlik Yönetimi Yazılımları

Web Sitesi: gruupmeet.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GruupMeet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

VeeSpaces

VeeSpaces

veespaces.com

Ultiplace

Ultiplace

ultiplace.com

Ticketlight

Ticketlight

ticketlight.co.uk

Summon

Summon

getsummon.com

Spalba

Spalba

spalba.com

SlidesUp

SlidesUp

slidesup.com

PouchNATION

PouchNATION

pouchnation.com

Minimob

Minimob

minimob.com

LiveVoice

LiveVoice

livevoice.io

Lets.events

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