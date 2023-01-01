Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Concierge çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Concierge Ekibi, etkinlik yöneticilerinin etkinlik konuklarıyla planlanmış ve iki yönlü kısa mesajlar (SMS) göndermesine yardımcı olur.

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