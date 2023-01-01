WebCatalog
InvestEd

InvestEd

invested.ph

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde InvestEd çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

InvestEd, 64 ildeki 585 üniversiteden binlerce öğrenciye yardımcı oldu Uygulama online ve tamamen ücretsizdir. Ayrıca okullara ve tedarikçilere doğrudan ödeme yapıp harçlığınızı aylık göndererek işinizi kolaylaştırıyoruz.

Web Sitesi: invested.ph

Yasal Uyarı: WebCatalog, InvestEd ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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