Education Next

Education Next

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Education Next, eğitim politikası hakkında görüş ve araştırmaların yer aldığı bir dergidir. Education Next, Education Next Enstitüsü ve Harvard Kennedy Okulu'ndaki Harvard Eğitim Politikası ve Yönetişim Programı tarafından yayınlanan, okul reformuyla ilgili kanıtların dikkatli bir şekilde incelenmesine adanmış bilimsel bir dergidir.

Web Sitesi: educationnext.org

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