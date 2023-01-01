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Decktopus

Decktopus

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: decktopus.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Decktopus çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Decktopus, daha iyi sunumlar oluşturmanıza yardımcı olan modern bir sunum platformudur. Sadece içeriğinize odaklanın ve Decktopus gerisini halleder.

Web Sitesi: decktopus.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Decktopus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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