GoDaddy'den Poynt: Hepsi bir arada Omnicommerce ödeme çözümünüz. Poynt, donanım, yazılım ve uygulamalar dahil olmak üzere bağlantılı ticarete yönelik bir platform olup, tüccarlara işlerini dönüştürmeleri için gereken teknolojiyi sağlar.

Web Sitesi: poynt.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Poynt ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.