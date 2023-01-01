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Relay Payments

Relay Payments

relaypayments.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Relay Payments çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Relay Payments, filolar, komisyoncular, sürücüler ve satıcılar için dijital ödeme teknolojisinde uzmanlaşmıştır. Nakitsiz ödemelerden, yakıt indirimlerinden ve daha fazlasından yararlanın.

Web Sitesi: relaypayments.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Relay Payments ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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