WebCatalog
Pickrr

Pickrr

pickrr.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pickrr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Pickrr, profesyonel kurye toplayıcı hizmetlerine yönelik Hindistan'ın en büyük e-ticaret lojistik çözümü ve nakliye yazılımıdır. Gerçek zamanlı sipariş takibi ve teslimatta nakit ödeme (COD) özelliklerimizden yararlanın ve gönderim deneyiminizi sorunsuz hale getirin.

Web Sitesi: pickrr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pickrr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Delhivery

Delhivery

delhivery.com

BigShip

BigShip

bigship.in

Shipway

Shipway

shipway.com

Replicon

Replicon


ShipStation

ShipStation


Unity Retail

Unity Retail

unityretail.com

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Eurosender

Eurosender

eurosender.com

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

Detrack

Detrack

detrack.com

Logwork

Logwork

logwork.com

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası