Pickrr, profesyonel kurye toplayıcı hizmetlerine yönelik Hindistan'ın en büyük e-ticaret lojistik çözümü ve nakliye yazılımıdır. Gerçek zamanlı sipariş takibi ve teslimatta nakit ödeme (COD) özelliklerimizden yararlanın ve gönderim deneyiminizi sorunsuz hale getirin.

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