WebCatalog
Delhivery

Delhivery

delhivery.com

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Kapı eşiği kuryesi rezervasyonu yapın ve yönetin, tüm Delhivery gönderilerinizin gerçek zamanlı sipariş takibini yapın ve herhangi bir sorun için Delhivery müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. 18.000'den fazla pin kodunun geniş erişimiyle Delhivery, tek bir uygulamada kapıdan kapıya kurye hizmeti ve gerçek zamanlı paket takibi sağlayan Hindistan'ın en büyük ve en hızlı büyüyen tam entegre lojistik sağlayıcısıdır.

Web Sitesi: delhivery.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Delhivery ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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