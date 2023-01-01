Unity Retail, nakliye, takip ve COD tahsilatı da dahil olmak üzere uçtan uca e-ticaret operasyonları için onlara otomatik bir sipariş karşılama çözümü sunarak satıcılara güç veriyor. Satıcılar kaydolarak Pakistan'ın en büyük kurye koleksiyonuna tek bir yerden erişebilir ve istedikleri yere gönderim yapma olanağına sahip olur. Unity Retail, satıcıların her zaman doğru kuryeyi seçerek teslimatlarını artırmalarına yardımcı olur.

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