WebCatalog
Kodo card

Kodo card

kodo.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kodo card çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hepsi bir arada kurumsal ödeme çözümümüzle daha akıllıca harcayın Siz işinizi büyütmeye odaklanırken şirket giderlerini kontrol etmenize, otomatikleştirmenize ve devretmenize yardımcı olan En Basit Kurumsal Ödemeler platformu!

Web Sitesi: kodo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kodo card ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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