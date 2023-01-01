YouTube Kids, Google'ın bir yan kuruluşu olan YouTube tarafından geliştirilen, Amerikalı çocuklara yönelik bir video uygulamasıdır. Uygulama, özenle seçilmiş içerik seçimleri, ebeveyn kontrolü özellikleri ve 13 yaşın altındaki çocuklar için uygunsuz olarak değerlendirilen videoların filtrelenmesiyle hizmetin çocuklara yönelik bir versiyonunu sunuyor. İlk olarak 15 Şubat 2015'te Android ve iOS mobil uygulaması olarak piyasaya sürülen uygulama, o zamandan beri LG, Samsung ve Sony akıllı TV'lerin yanı sıra Android TV için de yayınlandı. Eylül 2019 itibarıyla uygulama, Hong Kong ve Makao dahil 69 ülkede ve bir eyalette kullanıma sunuldu. YouTube, 30 Ağustos 2019'da YouTube Kids'in web tabanlı bir sürümünü kullanıma sundu. YouTube Kids, uygulamanın ticari reklam kullanımıyla ilgili endişelerin yanı sıra algoritmik öneriler nedeniyle başta Reklamsız Çocukluk Kampanyası olmak üzere savunucu gruplardan eleştirilere maruz kaldı uygulamanın hedef kitlesi için uygunsuz olabilecek videolar. Uygulama aynı zamanda çocuklara yönelik medya serilerindeki karakterleri tasvir eden rahatsız edici ve/veya şiddet içerikli videolarla ilgili tartışmalarla da ilişkilendirildi. Videolara yönelik eleştiriler, YouTube'un, topluluk tarafından rapor edildiğinde bu tür videoları incelemek, filtrelemek ve bunlara YouTube Çocuk uygulamasından erişilmesini engellemek için daha katı önlemler alacağını duyurmasına yol açtı.

Web Sitesi: youtubekids.com

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