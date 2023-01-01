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baike.baidu.com

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Baidu Ansiklopedisi, tüm bilgi alanlarını kapsayan ve tüm İnternet kullanıcılarına hizmet veren bir Çince bilgi ansiklopedisi oluşturmayı amaçlayan açık ve ücretsiz bir çevrimiçi ansiklopedidir. Burada giriş düzenlemeye katılabilir ve bilginizi paylaşıp katkıda bulunabilirsiniz. Baidu Baike (Çince: Baidu Ansiklopedisi; pinyin: Bǎidù Bǎikē; lit. 'Baidu Ansiklopedisi', aynı zamanda Baidu Wiki olarak da bilinir), Çinli teknoloji şirketi Baidu'ya ait, yarı düzenlenmiş, Çince ortak çalışmaya dayalı bir çevrimiçi ansiklopedidir.

Web Sitesi: baike.baidu.com

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