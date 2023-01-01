WebCatalog
百度贴吧

百度贴吧

tieba.baidu.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 百度贴吧 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Baidu Tieba - dünyanın önde gelen Çin topluluğu. Tieba'nın misyonu benzer düşünen insanları bir araya getirmektir. İster popüler bir konu ister niş bir konu olsun, kendi tarzlarını göstermek, yakın arkadaşlar edinmek ve benzersiz bir "ilgi konusu" etkileşimli platformu oluşturmak için çok sayıda benzer düşüncelere sahip netizeni doğru bir şekilde bir araya getirebilir. Tieba kataloğu oyunların, bölgelerin, edebiyatın, animasyonun, eğlence yıldızlarının, yaşamın, sporun, bilgisayarların ve dijitalin tüm yönlerini kapsar. Dünyanın önde gelen Çin iletişim platformudur. İnsanlara fikir ifade etmeleri ve fikir alışverişinde bulunmaları için ücretsiz bir çevrimiçi alan sağlar. ve benzer düşüncelere sahip insanları bir araya getiriyor. Baidu Tieba (Çince: baidu Tieba; pinyin: bǎidù tiēbā; lit. 'Baidu Post Bar'), Çinli web hizmetleri şirketi Baidu tarafından barındırılan, en çok kullanılan Çin iletişim platformlarından biridir. Baidu Tieba, 3 Aralık 2003'te kuruldu. Bu, Baidu'nun arama motorunu büyük ölçüde entegre eden çevrimiçi bir topluluktur. Kullanıcılar, halihazırda mevcut değilse oluşturulacak olan "bar" olarak bilinen ilgi konusu forumunu arayabilir. Baidu Tieba, 2015 itibarıyla aylık 300 milyonun üzerinde aktif kullanıcı biriktirdi. Toplam kayıtlı kullanıcı sayısı 1,5 milyara ulaştı. 6 Haziran 2021 itibarıyla Baidu Tieba'nın 23.254.173 topluluğu bulunuyor.

Web Sitesi: tieba.baidu.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 百度贴吧 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

百度知道

百度知道

zhidao.baidu.com

百度百聘

百度百聘

zhaopin.baidu.com

百度百科

百度百科

baike.baidu.com

百度健康

百度健康

jiankang.baidu.com

百度开发者中心

百度开发者中心

developer.baidu.com

百度众测

百度众测

test.baidu.com

百度文库

百度文库

wenku.baidu.com

百度图像搜索

百度图像搜索

graph.baidu.com

百搜视频

百搜视频

v.xiaodutv.com

纽约时报

纽约时报

cn.nytimes.com

新浪

新浪

sina.com.cn

YoudaoDict

YoudaoDict

dict.youdao.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası