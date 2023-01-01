Baidu Tieba - dünyanın önde gelen Çin topluluğu. Tieba'nın misyonu benzer düşünen insanları bir araya getirmektir. İster popüler bir konu ister niş bir konu olsun, kendi tarzlarını göstermek, yakın arkadaşlar edinmek ve benzersiz bir "ilgi konusu" etkileşimli platformu oluşturmak için çok sayıda benzer düşüncelere sahip netizeni doğru bir şekilde bir araya getirebilir. Tieba kataloğu oyunların, bölgelerin, edebiyatın, animasyonun, eğlence yıldızlarının, yaşamın, sporun, bilgisayarların ve dijitalin tüm yönlerini kapsar. Dünyanın önde gelen Çin iletişim platformudur. İnsanlara fikir ifade etmeleri ve fikir alışverişinde bulunmaları için ücretsiz bir çevrimiçi alan sağlar. ve benzer düşüncelere sahip insanları bir araya getiriyor. Baidu Tieba (Çince: baidu Tieba; pinyin: bǎidù tiēbā; lit. 'Baidu Post Bar'), Çinli web hizmetleri şirketi Baidu tarafından barındırılan, en çok kullanılan Çin iletişim platformlarından biridir. Baidu Tieba, 3 Aralık 2003'te kuruldu. Bu, Baidu'nun arama motorunu büyük ölçüde entegre eden çevrimiçi bir topluluktur. Kullanıcılar, halihazırda mevcut değilse oluşturulacak olan "bar" olarak bilinen ilgi konusu forumunu arayabilir. Baidu Tieba, 2015 itibarıyla aylık 300 milyonun üzerinde aktif kullanıcı biriktirdi. Toplam kayıtlı kullanıcı sayısı 1,5 milyara ulaştı. 6 Haziran 2021 itibarıyla Baidu Tieba'nın 23.254.173 topluluğu bulunuyor.

Web Sitesi: tieba.baidu.com

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