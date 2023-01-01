Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sina.com, küresel kullanıcılara günün 24 saati, yerli ve yabancı son dakika haberlerini, spor etkinliklerini, eğlence modasını, endüstriyel bilgileri, pratik bilgileri vb. haber, spor, eğlence, finans, teknoloji ile kapsamlı ve zamanında Çince bilgiler sağlar. , emlak, otomobil gibi 30'dan fazla içerik kanalı mevcut olup ayrıca blog, video, forum gibi ücretsiz interaktif iletişim alanları da açılmaktadır.

Web Sitesi: sina.com.cn

Yasal Uyarı: WebCatalog, 新浪 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.