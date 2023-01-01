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中国新闻网

中国新闻网

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Web Sitesi: chinanews.com.cn

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China News Network, tanınmış bir Çin haber portalıdır ve küresel İnternet'teki Çin haber bilgilerinin en önemli orijinal içerik sağlayıcılarından biridir. China News Service'in küresel editoryal ağına güvenerek netizenlere ve çevrimiçi medyaya metin, resim ve video gibi çeşitli bilgi hizmetlerini günün 24 saati hızlı ve doğru bir şekilde sağlıyor. Haber raporlama açısından, Çin Haber Servisi'nin dinamik haberleri zamanında ve doğrudur ve açıklayıcı raporlama açıları benzersizdir.Makaleleri yerli ve yabancı çevrimiçi medya tarafından geniş çapta çoğaltılmıştır.

Web Sitesi: chinanews.com.cn

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