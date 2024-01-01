环球时报

环球时报

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Huanqiu.com, Çin'in önde gelen uluslararası bilgi portalı ve bağımsız düzenleme ve düzenleme haklarına sahip önemli bir merkezi haber sitesidir. Global Times, Global Times'ın uluslararası vizyonuna bağlı kalmakta, haberleri zamanında, objektif, yetkili ve bağımsız bir şekilde raporlamak için çaba göstermekte ve küreselleşme çağında Çinli İnternet kullanıcılarına bilgi hizmetleri ve hizmetleri sunmak için en son İnternet teknolojisini uygulamaya kararlıdır. uluslararası yaşamla ilgili etkileşimli topluluklar. Gelecekte küresel bir çevrimiçi yaşam platformu oluşturmaya ve Çin ile dünya arasında iletişim ve değişim için bir köprü olmaya kararlı olacağız.

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