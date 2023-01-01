eBay China

eBay Çin'in resmi web sitesi, Çin'in sınır ötesi e-ticaretinin gelişimini teşvik etmeye, Çinli küçük işletmelere ve bireysel kullanıcılara eBay'in küresel platformunda doğrudan yurt dışına nasıl satış yapabileceklerini tanıtmaya ve tanıtmaya kendini adamıştır.

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