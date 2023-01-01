Yeni e-ticaretin öncüsü Pinduoduo, Çin'deki ana akım mobil alışveriş uygulamasıdır. Pinduoduo, sipariş vermeyi arkadaşlarla, aileyle, komşularla vb. başlatarak, sipariş verme yoluyla tüketiciler hakkında bilgi edinir ve doğru öneriler ve eşleşmeler yapmak için makine algoritmalarını kullanarak kullanıcıların daha düşük fiyatlarla daha iyi şeyler satın almasına ve daha fazlasını deneyimlemesine olanak tanır. Uygun fiyatlı ve eğlenceli.

Web Sitesi: yangkeduo.com

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