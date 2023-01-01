WebCatalog
拼多多

拼多多

yangkeduo.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 拼多多 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yeni e-ticaretin öncüsü Pinduoduo, Çin'deki ana akım mobil alışveriş uygulamasıdır. Pinduoduo, sipariş vermeyi arkadaşlarla, aileyle, komşularla vb. başlatarak, sipariş verme yoluyla tüketiciler hakkında bilgi edinir ve doğru öneriler ve eşleşmeler yapmak için makine algoritmalarını kullanarak kullanıcıların daha düşük fiyatlarla daha iyi şeyler satın almasına ve daha fazlasını deneyimlemesine olanak tanır. Uygun fiyatlı ve eğlenceli.

Web Sitesi: yangkeduo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 拼多多 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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