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Sogou Search, dünyanın üçüncü nesil etkileşimli arama motorudur. WeChat genel hesap ve makale aramasını, Zhihu aramasını, İngilizce arama ve çeviriyi vb. destekler ve bağımsız olarak geliştirilen yapay zeka algoritmaları aracılığıyla kullanıcılara profesyonel, doğru ve kullanışlı arama hizmetleri sunar.

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