Alternatifler - 搜狗

百度

baidu.com

Baidu, Inc. (Çince: 百度; pinyin: Bǎidù, "yüz kez" anlamına gelir, İngilizce BY-doo), merkezi Pekin'in Haidian şehrinde bulunan, İnternet ile ilgili hizmetler ve ürünler ile yapay zeka (AI) konusunda uzmanlaşmış Çinli çok uluslu bir teknoloji şirketidir. Semt. Dünyanın en büyük yapay zeka ve internet ...