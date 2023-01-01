Alibaba 1688, zengin olmak için çok sayıda Taobao satıcısını, Tmall alışveriş merkezi satıcısını, Weidian satıcısını, WeChat iş satıcısını, Qianniu kullanıcısını, Wangwang satıcısını (Wangxin) ve çevrimdışı girişimciyi bir araya getiren profesyonel bir B2B e-ticaret toptan satın alma platformudur. Yiwu'daki satıcılar, Alibaba APP'yi cep telefonunuza indirerek, mikro işletme ve mikro mağaza çevrimiçi alışverişinin ürünleri tanımlamasına ve seçmesine, yatırımcıları işe almasına ve katılmasına, stoksuz satış, giyim toptancılığı ve diğer işletmeleri desteklemesine de yardımcı olabilir. Kullanıcılar platformda çeşitli kategorilerde (moda kadın giyim, erkek giyim, anne ve bebek, ev dekorasyonu ve yapı malzemeleri, oyuncaklar, ev eşyaları, günlük ihtiyaçlar, cep telefonu kılıfı toptancılığı vb.) ürün kaynakları bulabilmektedir.

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