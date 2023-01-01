WebCatalog
阿里巴巴 1688

阿里巴巴 1688

1688.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 阿里巴巴 1688 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Alibaba 1688, zengin olmak için çok sayıda Taobao satıcısını, Tmall alışveriş merkezi satıcısını, Weidian satıcısını, WeChat iş satıcısını, Qianniu kullanıcısını, Wangwang satıcısını (Wangxin) ve çevrimdışı girişimciyi bir araya getiren profesyonel bir B2B e-ticaret toptan satın alma platformudur. Yiwu'daki satıcılar, Alibaba APP'yi cep telefonunuza indirerek, mikro işletme ve mikro mağaza çevrimiçi alışverişinin ürünleri tanımlamasına ve seçmesine, yatırımcıları işe almasına ve katılmasına, stoksuz satış, giyim toptancılığı ve diğer işletmeleri desteklemesine de yardımcı olabilir. Kullanıcılar platformda çeşitli kategorilerde (moda kadın giyim, erkek giyim, anne ve bebek, ev dekorasyonu ve yapı malzemeleri, oyuncaklar, ev eşyaları, günlük ihtiyaçlar, cep telefonu kılıfı toptancılığı vb.) ürün kaynakları bulabilmektedir.

Web Sitesi: 1688.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 阿里巴巴 1688 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

拼多多

拼多多

yangkeduo.com

飞猪

飞猪

fliggy.com

京东

京东

jd.com

QQ空间

QQ空间

qzone.qq.com

阿里邮箱

阿里邮箱

mail.aliyun.com

CSDN

CSDN

csdn.net

百度开发者中心

百度开发者中心

developer.baidu.com

Teambition

Teambition

account.teambition.com

慧聪网

慧聪网

hc360.com

抖音

抖音

douyin.com

QQ音乐

QQ音乐

y.qq.com

Decathlon 和国

Decathlon 和国

decathlon.com.cn

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası