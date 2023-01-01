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京东

京东

jd.com

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JD.COM - size gerçek düşük fiyatlı alışveriş seçenekleri ile yüksek kaliteli ve kullanışlı hizmet deneyimi sunan profesyonel, kapsamlı bir çevrimiçi alışveriş merkezi. Ürünler, çeşitli alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için ev aletleri, cep telefonları, bilgisayarlar, giyim, ev mobilyaları, anne ve bebek, güzellik, kişisel bakım, gıda, taze yiyecek ve diğer zengin kategoriler dahil olmak üzere dünya çapında yüz binlerce marka satıcıdan gelmektedir. Jingdong olarak da bilinen ve eski adı 360buy olan JD.com, Inc., merkezi Pekin'de bulunan bir Çin e-ticaret şirketidir. İşlem hacmi ve gelir açısından Çin'deki iki büyük B2C çevrimiçi perakendecisinden biridir ve Fortune üyesidir. Global 500 ve Alibaba'nın işlettiği Tmall'ın büyük bir rakibi.

Web Sitesi: jd.com

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