NetEase 163 ücretsiz posta kutusu - Çin posta kutularının ilk markası. Kapasite otomatik olarak iki katına çıkarılır, 50 MB ekleri destekler ve cep telefonu numarası ve e-posta açarken ücretsiz 3G süper ek hizmeti sağlanır. Gönderme ve alma için çeşitli istemci yazılımlarını destekler ve spam müdahale oranı %98'i aşar.

Web Sitesi: mail.163.com

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