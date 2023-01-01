WebCatalog
163网易免费邮

163网易免费邮

mail.163.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 163网易免费邮 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

NetEase 163 ücretsiz posta kutusu - Çin posta kutularının ilk markası. Kapasite otomatik olarak iki katına çıkarılır, 50 MB ekleri destekler ve cep telefonu numarası ve e-posta açarken ücretsiz 3G süper ek hizmeti sağlanır. Gönderme ve alma için çeşitli istemci yazılımlarını destekler ve spam müdahale oranı %98'i aşar.

Web Sitesi: mail.163.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 163网易免费邮 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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