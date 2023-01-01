WebCatalog
QQ邮箱

QQ邮箱

mail.qq.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde QQ邮箱 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

QQ Posta Kutusu yüz milyonlarca kullanıcıya verimli, istikrarlı ve kullanışlı e-posta hizmetleri sağlar. E-posta yoluyla 3G büyük ekleri göndermek ve dosya aktarım istasyonu, takvim, not defteri ve sürüklenme şişesi gibi özel işlevleri deneyimlemek için bilgisayar web sayfalarında, iOS/iPad istemcilerinde ve Android istemcilerinde kullanabilirsiniz. QQ e-postası, iletişimde kalın.

Web Sitesi: mail.qq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, QQ邮箱 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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