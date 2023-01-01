CCTV.com (www.cctv.com) Çin Merkez Radyo ve Televizyonu tarafından desteklenmektedir. Videolar içeren önemli bir merkezi haber sitesi, CCTV için entegre bir iletişim platformu ve tam lisanslı iş niteliklerine sahip büyük ölçekli bir İnternet kültür kuruluşudur. Lider olarak haber, odak noktası olarak video ve merkez olarak kullanıcılar ile "entegre yenilik ve entegre gelişim" kavramına bağlı kalarak, "tek ağ, tek terminal, çoklu platformlar ve çoklu kanallar" entegre medya iletişimi kurduk sistem.

Web Sitesi: cctv.com

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