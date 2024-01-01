东方网

东方网

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Web Sitesi: eastday.com

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Dongfang.com, Şangay'daki 10 büyük haber medyası ve ilgili işletmenin ortaklaşa yatırım yaptığı, büyük ölçekli, kapsamlı bir hizmet web sitesidir. 28 Mayıs 2000'de kurulmuştur. Şanghay'da önemli bir çevrimiçi medyadır.

Web Sitesi: eastday.com

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