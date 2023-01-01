Planeswalker kampı oyuncular için sıcak bir buluşma yeridir. Burada Hearthstone, Magic: The Gathering, Baiwen, Shadowverse, Gwent ve diğer oyunlar için son derece güncel bilgileri, son derece profesyonel stratejileri, son derece ilginç hikayeleri ve son derece yararlı araçları görebilirsiniz.

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