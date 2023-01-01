Piyano pratik yapmak veya öğrenmek istiyorsunuz ancak müzik notalarını bulamıyor musunuz? Yol arkadaşı bulamıyor musunuz? Bugünlerde neyin popüler olduğunu görmek ister misiniz? Gel de bir bak. Bu, yeni başlayanlardan basit müzik notasyonuna, aşamalı öğrenme ve akor çalma ve şarkı söyleme pratiğine kadar her aşamada farklı insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere cep telefonları ve tabletler için özel olarak tasarlanmış bir müzik nota kitabıdır. En akıllı ve en kapsamlı müzik sekmesi kitaplığı, şu anda gitar sekmelerini ve ukulele sekmelerini desteklemektedir. Milyonlarca topluluk bağlantısı, yüksek kaliteli müzik notalarının yüklenmesi ve paylaşılması ve müzik notası paketlerinin bulunması.

Web Sitesi: yoopu.me

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