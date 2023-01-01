WebCatalog
有谱么

有谱么

yoopu.me

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 有谱么 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Piyano pratik yapmak veya öğrenmek istiyorsunuz ancak müzik notalarını bulamıyor musunuz? Yol arkadaşı bulamıyor musunuz? Bugünlerde neyin popüler olduğunu görmek ister misiniz? Gel de bir bak. Bu, yeni başlayanlardan basit müzik notasyonuna, aşamalı öğrenme ve akor çalma ve şarkı söyleme pratiğine kadar her aşamada farklı insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere cep telefonları ve tabletler için özel olarak tasarlanmış bir müzik nota kitabıdır. En akıllı ve en kapsamlı müzik sekmesi kitaplığı, şu anda gitar sekmelerini ve ukulele sekmelerini desteklemektedir. Milyonlarca topluluk bağlantısı, yüksek kaliteli müzik notalarının yüklenmesi ve paylaşılması ve müzik notası paketlerinin bulunması.

Web Sitesi: yoopu.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, 有谱么 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Xiaohongshu

Xiaohongshu

xiaohongshu.com

Sao.Fm

Sao.Fm

sao.fm

哔哩哔哩

哔哩哔哩

bilibili.com

旅法师营地

旅法师营地

iyingdi.com

Teambition

Teambition

teambition.com

ReadPaper

ReadPaper

readpaper.com

QQ音乐

QQ音乐

y.qq.com

脉脉

脉脉

maimai.cn

蝦皮購物

蝦皮購物

shopee.tw

微信读书

微信读书

weread.qq.com

百搜视频

百搜视频

v.xiaodutv.com

喜马拉雅

喜马拉雅

ximalaya.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası