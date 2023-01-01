WebCatalog
Canva.cn

Canva.cn

canva.cn

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Canva.cn çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Çevrimiçi tasarım yazılımı Canva, posterler, özgeçmişler, kartvizitler, logolar, el ilanları, PPT, el yazısı gazeteler, davetiyeler, QR kodları, Bannerlar vb. gibi düzinelerce tasarım senaryosunu ve daha binlercesini kapsayan çok sayıda ücretsiz tasarım şablonu sağlar. Çince ve İngilizce yazı tipleri ve on milyonlarca orijinal resim malzemesi kullanıma açıktır. Harika tasarım, her zaman, her yerde!

Web Sitesi: canva.cn

Yasal Uyarı: WebCatalog, Canva.cn ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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