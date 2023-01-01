WebCatalog
即时设计

即时设计

js.design

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 即时设计 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Instant Design, çevrimiçi işbirlikçi bir UI tasarım aracıdır. İşbirliğine dayalı bir çevrimiçi eskiz ve figma'nın yerli versiyonudur. Çok sayıda tasarım kaynağı ve malzemesine sahiptir ve kaynak dosyaların eskiz formatında içe aktarılmasını destekler. Etkileşimli prototipler oluşturma, tasarım açıklamalarını alma, çizimleri hızla kesme ve ekip işbirliği gibi çalışmaları destekler.

Web Sitesi: js.design

Yasal Uyarı: WebCatalog, 即时设计 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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