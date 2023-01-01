Instant Design, çevrimiçi işbirlikçi bir UI tasarım aracıdır. İşbirliğine dayalı bir çevrimiçi eskiz ve figma'nın yerli versiyonudur. Çok sayıda tasarım kaynağı ve malzemesine sahiptir ve kaynak dosyaların eskiz formatında içe aktarılmasını destekler. Etkileşimli prototipler oluşturma, tasarım açıklamalarını alma, çizimleri hızla kesme ve ekip işbirliği gibi çalışmaları destekler.

Web Sitesi: js.design

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