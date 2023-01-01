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滴答清单

滴答清单

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Web Sitesi: dida365.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 滴答清单 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tick ​​Tock List, görevleri verimli bir şekilde tamamlamanıza ve zamanı planlamanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Cihazlar arası bulut senkronizasyonu, döngü hatırlatmaları, liste yönetimi, net sınıflandırma, işbirliği ve entegre takvim özelliklerine sahip bir uygulamadır. Web üzerinde kullanabilirsiniz, Android, iPhone ve diğer cihazlar bunu kullanıyor.

Web Sitesi: dida365.com

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