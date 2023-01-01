Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tick ​​Tock List, görevleri verimli bir şekilde tamamlamanıza ve zamanı planlamanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Cihazlar arası bulut senkronizasyonu, döngü hatırlatmaları, liste yönetimi, net sınıflandırma, işbirliği ve entegre takvim özelliklerine sahip bir uygulamadır. Web üzerinde kullanabilirsiniz, Android, iPhone ve diğer cihazlar bunu kullanıyor.

Web Sitesi: dida365.com

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