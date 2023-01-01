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Baidu Wangpan (Baidu Ağ Diski), eski adıyla Baidu Cloud (Baidu Cloud), veri depolama sunan bir bulut depolama hizmetidir. Baidu Cloud Disk, dosyalar için ağ yedekleme, senkronizasyon ve paylaşım hizmetleri sağlar. Geniş alan, hızlı, güvenli ve istikrarlı, eğitim ağı hızlandırmayı destekler ve cep telefonlarını destekler. Şimdi kaydolun ve 15G ücretsiz depolama alanının keyfini çıkarma fırsatını yakalayın

Web Sitesi: pan.baidu.com

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