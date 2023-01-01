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印象笔记

印象笔记

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İkinci beyniniz olarak kayıt yapmak için Evernote'u kullanın. Evernote verimli bir şekilde çalışmanıza, ders çalışmanıza ve yaşamanıza yardımcı olabilir. Kesintisiz çoklu terminal senkronizasyonunu destekler, WeChat, Weibo, web sayfaları ve diğer içerikleri hızlı bir şekilde kaydeder ve bilgi toplama ve yedeklemeyi, verimli kayıt, paylaşım ve kalıcı depolamayı tek durakta tamamlar.

Web Sitesi: yinxiang.com

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