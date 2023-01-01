Tencent Docs, birden fazla kişinin işbirliği yapabileceği çevrimiçi bir belgedir. Word, Excel ve PPT belgeleri aynı anda düzenlenebilir ve gerçek zamanlı olarak buluta kaydedilebilir. QQ ve WeChat arkadaşları için belge erişimi ve düzenleme izinleri ayarlanabilir ve Word, Excel ve PPT belge şablonlarının birden çok sürümü desteklenir.

Web Sitesi: docs.qq.com

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