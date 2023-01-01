WebCatalog
腾讯文档

腾讯文档

docs.qq.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 腾讯文档 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tencent Docs, birden fazla kişinin işbirliği yapabileceği çevrimiçi bir belgedir. Word, Excel ve PPT belgeleri aynı anda düzenlenebilir ve gerçek zamanlı olarak buluta kaydedilebilir. QQ ve WeChat arkadaşları için belge erişimi ve düzenleme izinleri ayarlanabilir ve Word, Excel ve PPT belge şablonlarının birden çok sürümü desteklenir.

Web Sitesi: docs.qq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 腾讯文档 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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