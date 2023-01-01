ReadPaper, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi Dijital Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılan profesyonel bir makale okuma platformu ve akademik değişim topluluğudur. Yaklaşık 200 milyon makale, yaklaşık 270 milyon bilimsel araştırma makalesi yazarı ve yaklaşık 30.000 üniversite ve araştırma içerir. matematik, fizik, kimya, malzeme, finans, bilgisayar bilimi, psikoloji, biyotıp vb. gibi bilinen tüm disiplinleri kapsayan doğa, bilim, hücre, pnas, pubmed, arxiv, acl, cvpr ve diğer tanınmış dergi konferansları dahil olmak üzere kurumlar ., profesyonel bir akademik tartışma topluluğu oluşturmak. Bilimsel araştırma çalışmaları makalelerin yardımından ayrılamaz. Makaleleri nasıl anlamak ve makaleleri iyi okumak başlı başına büyük bir öneridir. Misyonumuz: "Dünyada okunması zor makaleler kalmasın."

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