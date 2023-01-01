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IMOOC bir BT becerileri öğrenme platformudur. IMOOC kursları, JAVA, ön uç, Python ve büyük veri gibi 60 ana teknik dili içerir; mülakat istihdamı, kariyer gelişimi ve kişisel gelişim gibi talep senaryolarını kapsar ve kullanıcıların becerilerden kapalı bir yetenek geliştirme döngüsü elde etmesine yardımcı olur. iş iyileştirmeye iyileştirme.

Web Sitesi: imooc.com

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