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CSDN, dünyaca ünlü bir Çin BT teknolojisi değişim platformudur. 1999 yılında kurulan, orijinal bloglar, kaliteli Soru-Cevap, mesleki eğitim, teknik forumlar, kaynak indirmeleri ve diğer ürün hizmetlerini içerir ve profesyonel bir BT teknolojisi geliştirme topluluğuna orijinal, yüksek kaliteli çözümler sunar. ve içeriği tamamlayın. Bailian Midami Digital Technology Co., Ltd. tarafından işletilen "Çin Yazılım Geliştirici Ağı" veya "Çin Yazılım Geliştirici Ağı", Çin'deki en büyük yazılım geliştirici ağlarından biridir. CSDN, Web forumları, blog barındırma, BT haberleri sağlar. ve diğer hizmetler.

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