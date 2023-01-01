Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

53KF müşteri hizmetleri sistemi sektörün lider markasıdır. Giriş tüm kanallar tarafından kapsanmaktadır, arayüz görünümü son derece özelleştirilmiştir ve müşteri hizmetleri tam bağlantılı çalışma platformu mevcuttur. Akıllı robot destekli alım ve tam boyutlu veri analizi raporları, şirketlerin satışlarını artırmasına, elde tutma oranlarını artırmasına ve işçilik maliyetlerini azaltmasına yardımcı olur.

Web Sitesi: 53kf.com

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