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YoudaoDict

YoudaoDict

cidian.youdao.com

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NetEase Youdao, %100 kullanıcı odaklı öğrenme ürünleri ve hizmetleri sağlamaya kendini adamış, Çin'in önde gelen akıllı öğrenme şirketidir. 2006 yılında kurulan Youdao, kullanıcılar arasında popüler olan bir dizi ağızdan ağza popüler öğrenme aracı ürünü yaratmıştır: NetEase Youdao Sözlüğü, Youdao Premium Kursları, Youdao Çevirmen, Youdao Bulut Notları vb. NetEase Youdao, 2014 yılında İnternet eğitim sektörüne resmi girişini duyurdu. Nisan 2018'de NetEase Youdao, 1,12 milyar ABD doları yatırım sonrası değerlemeyle ilk stratejik finansmanını tamamladı ve bu da onu tek boynuzlu atlardan biri haline getirdi. Ekim 2019'da NetEase Youdao, "DAO" hisse koduyla New York Menkul Kıymetler Borsası'nda başarıyla listelendi ve NetEase Grubunun bağımsız olarak listelenen ilk şirketi oldu.

Web Sitesi: cidian.youdao.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, YoudaoDict ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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