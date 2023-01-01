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亚马逊中国

亚马逊中国

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Amazon Çin (İngilizce: Amazon Çin), Amazon.com'un Çin ana karasındaki bölgesel web sitesidir. Ağustos 2004'te kurulmuştur ve merkezi Pekin'dedir. Amazon, 2019 yılında Çin anakarasındaki yerel e-ticaret pazarından çekildiğini ve işlerinin bir kısmını elinde tutacağını duyurdu.

Web Sitesi: amazon.cn

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