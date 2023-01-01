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NetEase Cloud Music, profesyonel müzisyenler, DJ'ler, arkadaş tavsiyeleri ve sosyal işlevlerden faydalanarak kullanıcılara yeni bir müzik hayatı yaratmayı amaçlayan, keşfetmeye ve paylaşmaya odaklı bir müzik ürünüdür.

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