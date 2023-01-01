Leisu Sports, yerli ve yabancı spor etkinliklerine yönelik profesyonel bir canlı yayın platformudur.Ağırlıklı olarak Dünya Kupası canlı yayını, futbol canlı yayını, basketbol canlı yayını, Premier Lig canlı yayını, La Liga canlı yayını, NBA canlı yayını, gibi canlı skor hizmetleri sunmaktadır. vb. Leisu Sports, en iyi gerçek zamanlı skor canlı yayın platformu olmaya çalışmaktadır.

Web Sitesi: leisu.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Leisu ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.