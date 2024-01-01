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Qiuwen Ansiklopedisi, Qiuwen Together - gönüllüler tarafından derlenen, açık telif hakkı, yüksek kalite ve zengin içeriğe sahip bir çevrimiçi ansiklopedi oluşturmayı amaçlayan çevrimiçi bir ansiklopedi. "Qiuwen", Çin Anakarasındaki Wikipedia Kullanıcı Grubu tarafından başlatılan bir yayındır. Yerel ve küresel topluluk dinamiklerini aktarmaya, Wikimedia'nın nabzını tutmanıza yardımcı olmaya ve Çin Wikipedia topluluğunun gelişimine hizmet etmeye adanmıştır. Ocak 2019'da. .

Web Sitesi: qiuwenbaike.cn

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