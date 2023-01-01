Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

1969 yılında kurulan Software AG, 70'in üzerinde ülkede 10.000'in üzerinde kurumsal müşterisi olan bir kurumsal yazılım şirketidir. Şirket, Almanya'nın ikinci, Avrupa'nın ise yedinci büyük yazılım satıcısıdır. Software AG, Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası'nda “SOW” sembolü altında ve TecDAX teknoloji endeksinin bir parçası olarak işlem görmektedir.

Web Sitesi: softwareag.cloud

Yasal Uyarı: WebCatalog, Software AG ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.