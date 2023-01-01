WebCatalog
GlobalSign

GlobalSign

gcc.globalsign.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GlobalSign çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

GlobalSign, dünya çapındaki işletmelerin, büyük kuruluşların, bulut hizmet sağlayıcılarının ve IoT yenilikçilerinin çevrimiçi iletişimleri güvence altına almasına, milyonlarca doğrulanmış dijital kimliği yönetmesine ve kimlik doğrulama ile şifrelemeyi otomatikleştirmesine olanak tanıyan güvenilir kimlik ve güvenlik çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Yüksek ölçekli Açık Anahtar Altyapısı (PKI) ve kimlik çözümleri, Her Şeyin İnterneti'ni (IoE) oluşturan milyarlarca hizmeti, cihazı, insanı ve şeyi destekler.

Web Sitesi: globalsign.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GlobalSign ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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