GlobalSign, dünya çapındaki işletmelerin, büyük kuruluşların, bulut hizmet sağlayıcılarının ve IoT yenilikçilerinin çevrimiçi iletişimleri güvence altına almasına, milyonlarca doğrulanmış dijital kimliği yönetmesine ve kimlik doğrulama ile şifrelemeyi otomatikleştirmesine olanak tanıyan güvenilir kimlik ve güvenlik çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Yüksek ölçekli Açık Anahtar Altyapısı (PKI) ve kimlik çözümleri, Her Şeyin İnterneti'ni (IoE) oluşturan milyarlarca hizmeti, cihazı, insanı ve şeyi destekler.

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