Barre - Down Dog

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En yüksek puan alan Yoga Uygulamasının geliştiricilerinden Down Dog, Barre size her seferinde yepyeni bir barre egzersizi sunuyor! Önceden kaydedilmiş videoları takip etmenin aksine, Barre her şeyi taze tutar ve sonsuz içerikle sizi motive eder.

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